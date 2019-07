Estos serán los enfrentamientos del HR Derby

CLEVELAND, Ohio.- Ocho peloteros competirán por un millón de dólares y el honor de convertirse en el Rey del Cuadrangular el próximo lunes 8 de julio en Cleveland, Ohio, en el marco de las festividades por el Juego de Estrellas.

El Progressive Field será testigo de este gran espectáculo, e ESPN presentó las llaves de los enfrentamientos de este año:

Christian Yelich, Cerveceros (1) vs. Vladimir Guerrero Jr., Azulejos (8)

Alex Bregman, Astros (4) vs. Joc Pederson, Dodgers (5)

Pete Alonso, Mets (2) vs. Carlos Santana, Indios (7)

Josh Bell, Piratas (3) vs. Ronald Acuña, Jr. Bravos (6)

Cabe destacar que algunos de los beisbolistas líderes de cuadrangulares en la temporada regular de MLB, como Cody Bellinger, Franmil Reyes, Hunter Renfroe, Edwin Encarnación y Mike Moustakas no fueron incluidos en esta competencia.

Varios bateadores han manifestado que esta competencia afecta su rendimiento o su swing, por lo que esta podría ser la razón por la que muchos jugadores rechacen la invitación.