Esto espera Piojo Herrera de la firma de Giovani dos Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras América trabaja rumbo al segundo partido de pretemporada, el técnico Miguel Herrera admitió que están a la espera del anuncio oficial del fichaje de Giovani dos Santos.

“Vamos a esperar a que se haga oficial”, destacó el Piojo a las televisoras que siguen a los azulcrema, en Estados Unidos. “Talento y calidad la tiene, pero vamos a esperar”.

Por ahora, la única incorporación que las Águilas han hecho es la de Rubén González, mediocampista que surgió de las fuerzas básicas del Guadalajara y llega a Coapa procedente del Necaxa.

“Mientras la directiva no me diga algo oficial, no podemos anunciar. Hay gestiones que Santiago (Baños, presidente deportivo) está haciendo en México, viendo detalles”, reiteró el estratega.

Extraoficialmente ha trascendido que Gio ya firmó contrato de dos años y sería presentado el próximo 14 de julio, cuando los capitalinos disputen el Campeón de Campeones, contra los Tigres.