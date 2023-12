Este es el Calendario de la Liga MX Clausura 2024

Ciudad de México.- Después de que el América se coronara campeón del Apertura 2023 con una remontada épica en el Estadio Azteca, la Liga MX se prepara para iniciar el torneo Clausura 2024 el próximo viernes 12 de enero.

A continuación, se presenta el calendario completo del Clausura 2024, el cual, tendrá en cuenta los parones por las Fechas FIFA, en las que la Selección mexicana disputará la Nations League y la Copa América, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Calendario de la Liga MX Clausura 2024

JORNADA 1

Viernes 12 de enero

Querétaro vs. Toluca | 19:00

Mazatlán vs. San Luis | 21:00

Sábado 13 de enero

Cruz Azul vs. Pachuca | 19:00

Chivas vs. Santos | 19:00

Monterrey vs. Puebla | 21:00

Domingo 14 de enero

Pumas vs. Juárez | 12;00

Necaxa vs. Atlas | 18:00

Miércoles 17 de enero

León vs. Tigres | 19:00



JORNADA 2

Viernes 19 de enero

Puebla vs. Necaxa | 19:00

San Luis vs. Pumas | 21:00

Juárez vs. Cruz Azul | 21:00

Sábado 20 de enero

Toluca vs. Mazatlán | 17:00

América vs. Querétaro | 19:00

Atlas vs. Xolos | 21:00

Domingo 21 de enero

Tigres vs. Chivas | 18:00

Santos vs. Monterrey | 20:00

Pachuca vs. León | Por definir



JORNADA 3

Viernes 26 de enero

Puebla vs. Toluca | 19:00

Xolos vs. Chivas | 21:00

Sábado 27 de enero

Cruz Azul. Mazatlán | 17.00

León vs. Santos | 17:00

Monterrey vs. San Luis | 19:00

Necaxa vs. América | 21:00

Domingo 28 de enero

Atlas vs. Juárez | 16:00

Pumas vs. Pachuca | 18:00

Querétaro vs. Tigres | 20:00



JORNADA 4

Miércoles 24 de enero

San Luis vs. Tigres | 19:00

Monterrey vs. Querétaro | 19:00

Juárez vs. América | 21:00

Martes 30 de enero

Cruz Azul vs. Xolos | 19:00

Mazatlán vs. León | 19:00

Chivas vs. Toluca | 21:00

Miércoles 31 de enero

Pachuca vs. Atlas | 19:00

Santos vs. Puebla | 21:00

Pumas vs. Necaxa | 21:00



JORNADA 5

Viernes 2 de febrero

Querétaro vs. Cruz Azul | 19:00

Puebla vs. Mazatlán | 21:00

Sábado 3 de febrero

Toluca vs. León | 17:00

Juárez vs. Necaxa 17:00

Pachuca vs. Xolos | 19:00

Tigres vs. Pumas | 19:00

América vs. Monterrey | 21:00

Domingo 4 de febrero

Atlas vs. Santos | 17:00

San Luis vs. Chivas | 19:00

Es posible consultar el resto de partidos en la página oficial de la liga MX.

