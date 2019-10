Estadio de Bulgaria es vetado por actos racistas vs Inglaterra

GINEBRA, Suiza.- Bulgaria tendrá que disputar a puertas cerradas un partido de las eliminatorias de la Eurocopa por el saludo nazi y cánticos racistas de sus hinchas, aunque la selección se salvó de ser expulsada del torneo.

El castigo fue criticado por organizaciones anti discriminación, tildándolo de demasiado blando.

La UEFA pudo haber respondido a los incidentes en Sofía durante el partido contra Inglaterra dejando fuera a los búlgaros de los repechajes en marzo.

La entidad rectora del fútbol europeo informó el martes que Bulgaria estará bajo observación durante dos años. Un nuevo incidente provocaría el cierre de un estadio.

Estamos decepcionados que Bulgaria no será expulsada de las eliminatorias de la Euro 2020 dado sus antecedentes y obvia incapacidad de lidiar con los problemas que afrontan”, dijo Fare, una organización que colabora con la UEFA para identificar partidos de alto riesgo que se deben monitorear.

Kick It Out, organización anti discriminación, manifestó sentirse “desanimado, pero no sorprendido” por el fallo e instó a la UEFA que se replantee un proceso que emite sanciones que no funcionan.

"Desde nuestro punto de vista, han desperdiciado una oportunidad de transmitir un mensaje inequivoco sobre el racismo y la discriminación”, dijo la organización con sede en Londres.

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y ruidos de simio hacia los jugadores ingleses en la derrota 6-0 hace dos semanas. El partido fue interrumpido dos veces por el árbitro al hacer cumplir el protocolo de la UEFA sobre discriminación.

La federación búlgara de fútbol recibió una multa de 85,000 euros (94,000 dólares), incluyendo la sanción automática de 50,000 euros (55,500 dólares) al acumular un segundo incidente de conducta racista.

El partido ante Inglaterra marcó la tercera ocasión que los hinchas búlgaros son declarados culpables de conducta racista este año. Recién en julio, se emitió un fallo conjunto sobre incidentes acaecidos en partidos seguidos de las eliminatorias de la Euro 2020.

El próximo partido en casa de Bulgaria será ante la República Checa el 17 de noviembre.

Bulgaria marcha en el último lugar del Grupo A, sin posibilidades de avanzar directamente a la Euro como uno de los dos primeros.

Pero las sanciones no le cierran la puerta a disputar el repechaje en marzo. Sus posibles rivales en esa instancia incluyen a Islandia y Escocia.