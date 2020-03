En peso "Chino" Quijada para disputar campeonato

MÉXICO – El hermosillense Jesús “Chino” Quijada superó la primera prueba al marcar el peso pactado en la ceremonia de pesaje, al igual que su rival, el capitalino David “Rey” Picasso, quienes disputarán mañana el cinturón juvenil pluma del CMB en el Auditorio municipal de Tijuana.

El primero en subir a la bascula fue Picasso, quien registró un tonelaje de 56.900 kilogramos, mientras que Quijada subió a la romana para detenerla en 56.500 kilogramos, ambos contendientes una buena preparación física al llegar en optimas condiciones.

Quijada afirmó que esta ha sido la mejor preparación de su carrera y que ese titulo llegará a la tierra sonorense, se muestra muy seguro de que hará un gran combate arriba del ring y que saldrá vencedor sin ninguna duda.

“Me siento muy contento de haber cumplido con el peso, me siento muy fuerte, ha sido el mejor campamento de mi carrera con mi entrenador Alfredo Caballero, quien me ayudo mucho y también todos mis compañeros fueron parte fundamental, se que me voy a llevar el triunfo y ese cinturón será para mi ciudad de Hermosillo”, destacó.