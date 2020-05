En medio de la pandemia, la Bundesliga regresa a la 'nueva normalidad'

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de la pandemia más brutal de la historia, el futbol lanza un mensaje de esperanza.

La Bundesliga es la primera de las grandes competiciones en reanudarse, a partir de hoy a las 8:30 a. m. (tiempo del centro de México). Han pasado 66 días desde que el balón dejó de rodar en Alemania.

El país modelo en el control de la pandemia por Covid-19 es también el que pone el ejemplo en la llamada "nueva normalidad".

Equipos concentrados en un hotel, con una persona por cuarto, comiendo en soledad y cumpliendo una serie de requisitos (como la toma diaria de la temperatura) para volver a las canchas y en estadios con gradas vacías.

El balompié profesional pierde esencia, pero, aun así, el futbol se apuntó ya un gol en el partido contra la Covid-19.



Los focos de atención

1. Estadios vacíos

Los fans del Monchengladbach donaron al club miles de cartones, en los que están impresas sus fotografías. Así, las gradas no se verán vacías. El futbol profesional pierde el alma sin los aficionados en las tribunas. Pero la pandemia por Covid-19 exige esa medida sanitaria, un justo precio para que el balón ruede nuevamente, para que se reactive la industria y se evite, además, una crisis económica sin precedentes. Total, a la distancia, los fans celebrarán los goles quizá con más energía.

2. Protocolos de higiene y sana distancia

La Bundesliga implantó estrictas medidas para la reanudación: en el vestidor, los jugadores deben estar a metro y medio de distancia y no podrán permanecer ahí más de 40 minutos, tienen que portar mascarillas, no se pueden bañar en los estadios. Saldrán solos a la cancha y no habrá foto grupal o saludos o abrazos. Las conferencias de prensa se realizarán de manera virtual. Solo podrán salir del hotel los días de partido, a menos que quieran ser suspendidos como Heiko Herrlich, DT del Augsburg.



3. Regla de 5 cambios

Como medida para prevenir lesiones, la Bundesliga utilizará la regla provisional de la FIFA, que permite 5 cambios por partido. El paro puede ser nocivo para el jugador en el plano físico, además de que se jugarán 9 jornadas en solamente 43 días. Por eso la FIFA dejó a consideración de cada Federación miembro la posibilidad de sustituir casi a la mitad del plantel; eso sí, cada equipo solo podrá hacer tres pausas durante el tiempo regular, como se hacía anteriormente.

Ellos no aguantaron

El pasado 30 de abril, el PSG se coronó sin jugar. Los futbolistas celebraron el título de la Ligue 1 desde casa.

La competencia finalizó cuando solo se habían jugado 28 partidos. Se le dio al título a los parisinos al registrar el mejor promedio de puntos por juego.

Seis días antes, la Eredivisie culminó debido a la pandemia. En una decisión sin precedentes, se determinó que no habría campeón, como tampoco ascensos ni descensos, y que clasificarían a Champions al líder y sublíder, Ajax y AZ Alkmaar.

¿Cuánto tiempo llevamos parados?

Bundesliga

Más de dos meses han pasado del último partido en la Bundesliga, de aquel M'gladbach 2-1 Colonia del 11 de marzo.

Días parada: 66

Regresa: HOY



LaLiga

Quizá el partido entre el Eibar y la Real Sociedad habría sido más valorado de saberse que sería el último antes de la suspensión de LaLiga.

Días parada: 67

Regresa: 20 de junio, tentativamente



>Premier League

El 9 de marzo, Leicester venció 4-0 al Aston Villa y aquel lunes fue el último que rodó la pelota en la Premier League.

Días parada: 68

Regresa: 1 de junio, tentativamente



>Serie A

El Sassuolo 3-0 Brescia no fue el mejor platillo antes de que se suspendiera la Serie A, pero seguro muchos añoran hasta ese juego.

Días parada: 68

Regresa: Mediados de junio, tentativamente



>Liga BBVA MX

Emanuel Aguilera falló un penal en el Clásico Joven contra Cruz Azul y las luces se apagaron en la Liga MX aquel 15 de marzo en el Azteca.

Días parada: 62

Regresa: mediados de junio, tentativamente