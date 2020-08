"En la nueva historia para mí no existen equipos grandes ni pequeños": Marco Fabián

MÉXICO – Marco Fabián nunca olvidará la fructífera etapa que tuvo en Alemania, Estados Unidos y Qatar, invadiendo tres continentes durante cinco años, pero él sabía que ya era momento de regresar a casa de nuevo, por lo que su hogar en México ahora será Ciudad Juárez, donde jugará para el FC Juárez.

El fichaje ha sido un detonante de lo que el club fronterizo amenaza representar en el torneo de Guard1anes 2020 y pese a que Fabián hace meses había destacado de que clubes grandes de la Liga MX lo estaban buscando para ser contratado, pero ahora su forma de pensar es distinta, ya que asegura hoy en día no existe una jerarquía en el futbol mexicano.

Durante su presentación oficial como el nuevo elemento de FC Juárez, Fabián tuvo la oportunidad de brindar su opinión sobre la actualidad de los equipos mexicanos dentro de la Liga MX, donde asegura que por el momento ningún club es superior a otros, por lo que no existen “grandes” ni “chicos” cuadros.

Fabián sabe del potencial que su nuevo bando puede demostrar dentro de la cancha en el desarrollo del Guard1anes 2020, por lo que su plan es avanzar junto a sus compañeros hacia grandes oportunidades para conseguir su pase a la Liguilla y así poder medirse con los mejores por el trofeo de la actual edición.

La experiencia internacional que ha adquirido a Fabián pudo convencer a FC Juárez que será un pilar importante dentro de la institución, ya que fue catalogado como uno de los talentos más prodigiosos en sus inicios, pero también cargó con fuertes criticas sobre sus hombros, ya que en el inicio de su carrera fue señalado por su poca disciplina fuera de las canchas al llevársela de “fiesta”, pero el asegura que en su nueva faceta en México será distinta, ya que su forma de ser no es la misma.

"Yo sé que mi regreso a México es importante y estoy seguro de que van a estar los ojos sobre mí en todos los aspectos, lo más importante para mí es lo futbolístico, de lo otro no tengo que decir mucho, los ejemplos y las actuaciones lo dirán por sí solo. El Marco que se fue de México hace unos años ha cambiado, mi vida ha cambiado bastante y vengo con una ilusión más grande. No lo considero que sea mi último barco sino una oportunidad para seguir cumpliendo metas. De lo demás no me preocupa nada", mencionó.