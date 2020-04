En busca de un cinturón mundial, Pedro Guevara reta a "Chocolatito" González

MÉXICO - El tiempo se le está viniendo encima al excampeón mundial minimosca del CMB, Pedro "Pedrín" Guevara, quien se encuentra desesperado por volver a recibir una oportunidad mundialista y al no obetner ninguna propuesta para retar a un monarca de la división mosca o supermosca, él mismo lanza el reto a los vigentes mandamaces de dichas categorías para combatir contra él.

Guevara, quien cumplirá 31 años de edad en junio, lleva años anhelando sentir de nuevo lo que se siente que le cuelguen una faja mundial en su cintura y esa ha sido una motivación constante para que cada día se levante de la cama a las 5 de la maña para iniciar con sus actividades de preparación y estar listo para cuando reciba un llamado por su empresa, donde le den la noticia de que irá tras un cinturón.

Sin embargo, serán ya casi cuatro años de que Pedro sigue con la misma ilusión y esa llamada sigue sin llegar y sabe que el tiempo se está acabando y la frustración se ha manifestado en su estado de animo, pues sabe que el cuenta con todo el merito para que cualquiera de los cuatro organismos volteen a mirar al mazatleco como un posible contendiente para disputar un tituló.

"Si me siento muy desesperado porque se que estoy entre los primeros del mundo pero no me voltean ni a ver de reojo. Esperemos después de esto brille el sol a favor", confesó.

A pesar de que aceptaría un combate con cualquier campeón, Guevara busca sacarse la espina con el nicaragüense Román "Chocolatito" González, con quien en varias ocasiones se había pactado un enfrentamiento, sin embargo, las lesiones de González nunca permitieron que ambos pudieran subir al ring a combatir.

"Siento que tengo una deuda pendiente con "Chocolate", el ahora es Campeón de la AMB y pues al haberse caído las 2 peleas que íbamos a tener pues creo que el me debe esa oportunidad, ya que en la segunda ocasión me encontraba muy ilusionado de poder pelear con un peleador élite como él, pero para mi desgracia esa pelea se canceló", destacó.

Aunque esa es la primera misión que tiene pensado escoger Guevara y que busca cumplirla, no descarta a otros contendientes, pues también en su lista se encuentran apuntados el actual dueño del cinturón supermosca de la OMB, el japonés, Kazuto Ioka y el excampeón mosca del CMB, el britanico Charles Edwards, quien recientemente anunció su ascenso a la siguiente categoría.

"Después esta Ioka un Japonés duro pero que siento le puedo ganar. Y si hablamos de la división también se encuentra por ahí Charlie Edwars que podría ser una buena Victoria a nuestro favor", confirmó.

Pese a que las actividades deportivas están paradas y que no puede regresar a Hermosillo, Sonora, para integrarse al establo del entrenador Alfredo Caballero, el "Pedrin" no toma esta etapa como descaso y se planteo una rutina relajada, la cual puede implementar en su vivienda para seguir en una condición aceptable y no verse afectado cuando comience con el campamento fuerte.

"Pues por el momento tomando las medidas que nos implementaron con la cuarentena, sin embargo en casa me mantengo activo entrenando ,no como en el gimnasio, pero si para no salirme de forma. Primero Dios esperemos pase esto sin ningún percance para que después podamos integrarnos al gimnasio", señaló.

Por último, también se dio la oportunidad de desafiar a los portadores de las fajas en la división mosca, pues es tan grande su deseo y sueña con el momento de cuando el anunciador pronuncie su nombre acompañado de la frase "y el nuevo campeón mundial", que también está dispuesto al sacrificio para bajar de peso.

"Por último manifestar que no me cierro solamente a pelear en supermosca, pues con tal de recibir una oportunidad estaría dispuesto a bajar a peso Mosca, categoría por la cual tuve muchas de mis peleas", finalizó.

Guevara se convirtió en campeón mundial por primera vez cuando viajó hasta Japón el 30 de diciembre del 2014 para medirse ante el japonés Akira Yaegash por el centro vacante minimosca del CMB, el cual ganó al dejar fuera de combate al local en el séptimo asalto. Defendió el cinturón en dos ocasiones ante Richard Clavelas y Ganigan López, después en su intento defenderlo por tercera ocasión cayó por decisión divida en suelo nipón ante Yu Kimura.