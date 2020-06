Elma, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó juego de la ‘Juve’ tras caer en Copa Italia

No nomás Cristiano Ronaldo terminó molesto con el resultado adverso de la Juventus frente al Napoli, donde perdieron la Coppa Italia en penales y también él falló dos penas máximas.

También su hermana Elma mostró su descontento con lo ocurrido, publicando un collage con fotografías de CR7 visiblemente molesto y decepcionado.

¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey", manifestó la mujer.