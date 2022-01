El tweet "discriminatorio" con el que Sevilla le dio la bienvenida a 'Tecatito' Corona

SEVILLA, España-. La llegada de Jesús 'Tecatito' Corona al Sevilla incluyó un poco de polémica, luego de que el club le dio la bienvenida al futbolista mexicano con una imagen tachada como "discriminatoria".

El Sevilla publicó un meme en el que aparece el personaje Ralph de Los Simpson entrando a la casa por una ventaja con la bandera de México en la cabeza, en el que dice "Ya llegamos put…".

Este meme es muy usado por los aficionados mexicanos, pues cuando un futbolista azteca ficha por algún equipo europeo, los fans invaden las redes sociales del club y ponen esa imagen, por lo que Sevilla quiso "seguir el rollo".

Aunque la mayoría de los aficionados rieron y celebraron el meme, hubo algunos que pidieron sanción para el club español, pues la FIFA ha castigado a la Federación Mexicana por el grito de "Eh, put…" al portero rival, incluso, ha amenazado con dejar al 'Tri' sin mundial.

Tweet de Sevilla fue todo un éxito en interacciones

A pesar de que el tweet de la cuenta oficial en inglés de Sevilla recibió algunas críticas, fue todo un éxito en interacciones, ya que en apenas dos días alcanzó 12 mil 500 retweets, 91 mil "me gusta" y mil 600 comentarios.

Más adelante, la cuenta de Sevilla citó un tweet de Selección Mexicana English y escribió " Imaginemos cosas chingonas together, México ", haciendo alusión a la frase que dijo 'Chicharito' Hernández en el Mundial Rusia 2018, ex jugador del club sevillista y ex seleccionado mexicano.

