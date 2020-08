El sonorense Jesús Sánchez destaca la unión que Vucetich ha dado a Chivas

Guadalajara (México), 18 ago (EFE).- El defensa de las Chivas de Guadalajara J,esús Sánchez afirmó este martes que la llegada del entrenador Víctor Manuel Vucetich ha estimulado la unión del equipo, lo cual lo fortalece en el torneo Apertura mexicano.



"Es poco lo que hemos trabajado con él, pero el orden y la unión dentro es algo que recalca mucho y es la base para un buen equipo, el ayudarnos dentro de la cancha, sacrificarnos por el compañero. Él hace mucho énfasis en eso" dijo en videoconferencia de prensa.



Vucetich llegó al Guadalajara el pasado jueves tras la destitución de Luis Fernando Tena y en su primer partido al frente del equipo se anotó una victoria por 2-1 sobre el Atlético San Luis, lo cual se sumó a una victoria por 0-2 en casa del Juárez con un técnico emergente.



Sánchez, quien ha jugado todos los minutos del torneo, aseguró que Vucetich ha comprobado su eficacia en otros equipos del mexicanos y tenerlo en la dirección técnica abre la posibilidad para que todos los jugadores peleen por el puesto en el once titular.



"Es un ganador, es un orgullo que esté aquí, y lo que tenemos que hacer es respaldarlo. Hay que trabajar y hacer lo mejor posible para que el Guadalajara esté donde se merece", dijo.



El jugador, uno de los más antiguos de la plantilla Rojiblanca, aceptó que al equipo le ha costado el constante cambio de entrenador, pero los jugadores respaldarán al técnico con un buen trabajo en la cancha.



"Es difícil el cambio constante. Son temas que a nosotros no nos corresponden, a nosotros nos toca trabajar y respaldar a la gente que venga y es lo que tenemos que hacer ahora. Llega Víctor y tenemos que ponernos a trabajar a hacer lo mejor posible para obtener los resultados que se esperan", señaló.



El defensor afirmó que el conjunto rojiblanco puede volver a ser el "equipo ganador" que conquistó el título de liga del fútbol mexicano y la Concachampions en 2017.



"Si no creyera no estuviera aquí. Trabajamos, para construir un equipo ganador que vuelva a ser protagonista peleando títulos y esperemos que así sea, queda mucho camino por recorrer, pero nos va a ir dando esa confianza el trabajo en equipo", recalcó.



El Guadalajara visitará al Toluca el próximo domingo en la sexta jornada. EFE