El plan de MLB para usar bateador designado en ambas ligas esta temporada

La pandemia del coronavirus ha afectado a varias ligas y las Mayores no han sido la excepción.

Con la realización de la temporada 2020 pendiendo de un hilo, los directivos han analizado propuestas para hacer que el juego resienta lo menos posible el impacto económico, y también físico, en las 30 novenas que conforman la liga.

Una de esas medidas fue la aprobación del uso del bateador designado en ambas ligas, con la intención de cuidar a los lanzadores, que como muchos sabrán, en la Liga Nacional ocupan un lugar en el orden al bat, a diferencia de la Americana, donde se elige a un pelotero cuya única obligación es pararse en home e intentar conectar de hit.

El cambio ha resultado controversial, puesto que muchos fieles aficionados al beisbol no están muy de acuerdo en modificar una de las reglas más antiguas en la historia del diamante, pero otros consideran que no está de más aprovechar esta temporada que pinta para ser bastante atípica y probar algo nuevo.

Tal es el caso del ex coach de diversos equipos de MLB, Jim Riggleman, quien ha colaborado con novenas de ambas ligas y emitió la siguiente opinión.

Durante esta temporada abreviada, me parece bien. En lo general, el juego de la Liga Nacional me parece mejor. El turno del pitcher no es el punto. Son todas las ramificaciones que involucra el pitcher en cuanto a la estrategia del juego. El juego resulta ser más interesante y más difícil de dirigir con un pitcher que batea”, mencionó.