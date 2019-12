El deporte durante la Cuarta Transformación

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer año del deporte durante la autodenominada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se caracterizó por los conflictos de interés en el equipo de la titular de la Conade, Ana Guevara, corrupción, investigaciones por malas prácticas en el organismo que dirige la ex velocista, apoyo sesgado a algunos atletas y disciplinas.



En lo deportivo, México logró el histórico tercer lugar en Lima 2019 y la clasificación a Olímpicos del beisbol y softbol.



El mandatario tabasqueño reiteró en campaña que el deporte sería un eje fundamental en su administración, aunque después solamente se asignaron mil 718 millones de pesos de presupuesto a la Conade, la cifra más baja para este rubro en el último sexenio.



Los recursos para el deporte se incrementaron, pero de manera sesgada. López Obrador solicitó una partida especial de 500 mdp para comisiones de boxeo, caminata y beisbol, esta última su disciplina predilecta, a la que destinó 350 millones en 2019, y planea lo mismo para el próximo año.



Para la designación del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, López Obrador reveló que la única funcionaria a la que había elegido unilateralmente había sido Guevara. La administración de la ex velocista no tardó en tener problemas.



No pudo asumir el cargo a la par que otros funcionarios de esta administración, ya que sus estudios de preparatoria eran insuficientes para tomar el cargo y fue hasta el 14 de diciembre de 2018 que lo hizo, luego de que se realizara una modificación a las leyes.



De junio a la fecha tuvo que enfrentarse al pago a destiempo de becas a los atletas y a otros que ni siquiera fueron avisados que les quitarían el apoyo, lo que ocasionó una división entre los deportistas. Además, enfrentó cuatro investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (aún sin resolución), por la supuesta triangulación de recursos públicos, entre otros casos.



"Destaco el papel hecho en los Panamericanos. Se consiguió un resultado histórico. Vamos muy bien, no hay tiempo que perder", dijo Guevara cuando se le preguntó sobre su administración.

Presupuesto para JJOO, el conflicto que se avecina



Luego de que Ana Guevara, titular de la Conade, y Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, difirieran sobre qué organismo aportará los recursos para la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del COM trató de evitar controversias con la exvelocista, pero es evidente que le genera tensión.



"No tengo ningún problema con Ana. Ella dice que no sabe cuántos atletas irán a Tokio, pero yo sí sé. Serán cerca de 150 y para ello necesitarán cerca de 23 millones de pesos", dice Becerra.



La Conade de Guevara recibió dos mil 783 millones de presupuesto para 2020, el mayor en los últimos cuatro años. Aunque los gastos son responsabilidad del COM, ella dice que la Conade tiene apartados recursos para la cita olímpica.