“El amor del coronavirus me va a matar”: Chávez Jr. vuelve a opinar sobre la pandemia

Nuevamente Julio César Chávez Jr. recurrió a sus redes sociales para opinar con respecto al tema del momento: el coronavirus.

El púgil mexicano compartió en sus historias de Instagram sus comentarios con respecto a la pandemia, pero de una forma no muy elocuente.

Los que pueden llevar el tema del coronavirus, lo de la enfermedad, ahorita que les afecte menos, son los que vivimos al día. Osea, al día. Porque no sé, a veces dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer: sudar, bañarnos", fueron sus palabras textuales.

Me pueden explicar esto, por favor? pic.twitter.com/yjoKdKMo2j — Carlitos Chavira (@CarlosChaviraTV) March 17, 2020

En otra historia, aprovechando sus ‘dotes musicales’, Chávez Jr. adaptó la canción que tanto le gusta, ‘El Barranquillero’, e hizo un juego de palabras con el nombre del virus.

“El virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar", interpretó el controversial boxeador.

Cabe mencionar que días atrás, había causado polémica al decir que el coronavirus era “puro show”.

“Que hay coronavirus en Culiacán, dicen. Es cierto o no es verdad. Se me hace que es puro show. Ni al caso, de China a Culiacán, aunque hay muchos chinos en Culiacán. Tan buena la comida china", mencionó en ese momento Chávez.