El "Tri" se dividirá en dos grupos para viajar hacía Holanda

MÉXICO - Horas de angustia fueron las que vivieron Gerardo Martino y Gerardo Torrado, técnico de la Selección Nacional y director de la FMF, para armar la convocatoria de jugadores provenientes de la Liga que viajarán a Europa para los juegos contra Holanda y Argelia.

Debido a la logística y para cumplir con reglas de sanidad, el equipo debe de viajar desde el jueves, lo que propiciará que muchos no jueguen la jornada 13.

Parece que ser Torrado y Martino tuvieron que ceder y algunos jugadores sí formarán con sus clubes para viajar de forma express al viejo continente, otros lo harán tal como estaba programado.

Los jugadores que vienen de la Major League Soccer, viajarán desde el jueves de Estados Unidos.

Así quedaría la lista de seleccionados de la Liga MX y sus días de viaje.

América: Henry Martín, viaja el jueves. No convocados: Jorge Sánchez y Sebastián Córdova.

Pumas: Alfredo Talavera, viaja el jueves. No convocado, Johan Vásquez.

Monterrey: Jesús Gallardo, César Montes, viajan el jueves. Carlos Rodríguez, Hugo González, viajan el domingo. No convocado, Miguel Layún.

León: Rodolfo Cota, viaja el jueves.

Tigres. Luis Rodríguez, viaja el jueves. Carlos Salcedo, viaja el domingo.

Cruz Azul: Luis Romo, viaja el jueves. Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Santiago Giménez, no convocados.

Guadalajara: Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán, viajan el jueves. Uriel Antuna, José Juan Macías, Alexis Vega.

Pachuca: Luis Chávez, no convocado.

Del Galaxy de Los Ángeles, quien viajaría sería Jonathan Dos Santos