El Tata tiene claro lo que quiere

Ciudad de México.- ¿Por qué el 4-3-3 y cuál es la intención?

“El 4-3-3 es el dibujo inicial con el que nosotros tratamos de implementar una idea y es un dibujo que solamente tiene la modificación de ver cómo está compuesta el triángulo del mediocampo del equipo rival. Si el rival juega con dos contenciones y una mediapunta, nosotros jugamos con dos interiores y un mediocentro. Y si el rival juega con un solo mediocentro y dos interiores, nosotros jugamos como doble pívot y una media punta, es decir, adelantamos a uno de nuestros volantes, el que más características o conceptos ofensivos tenga, pero siempre con la finalidad de poder ordenar la presión en salida sobre el equipo rival”.

¿A qué se debe la elección de sus medios interiores, tomando en cuenta que a veces juega con uno más organizador que parte de la base de la jugada y otro que es más de recorrido, más llegador?

“Lo que pasa es que estamos en un medio donde es muy difícil encontrar en un determinado futbol una gran cantidad de interiores, porque no hay muchos equipos que jueguen de esa manera, sobre todo en el lado de Latinoamérica se juega con el doble pívot y una mediapunta, entonces a los interiores es mucho más difícil encontrarlos. Nosotros acá tenemos una cuestión de decir cómo están rindiendo los futbolistas y a partir de ahí viene la elección. Lo que cambia a lo mejor es un poco el pedido respecto a cuáles son las características de sus interiores. Yo me animo a decir, si nosotros hubiéramos jugado con Héctor Herrera y Andrés Guardado de hace cinco años atrás, a lo mejor les hubiéramos pedido el box to box. Hoy a lo mejor ellos tienen que estar mucho más vinculados y mucho más cercano al contención proponiendo desde el armado del equipo, y a lo mejor tenemos que tener mucho más alto a los laterales, mucho más profundos, para que siempre, en cualquier caso, nos queden como mínimo 4 ó 5 jugadores en posición de ataque y sobre todo dentro del área”.

¿Usted piensa que cuando el rival no le sale a presionar tan alto, sino en bloque mediobajo, su equipo ha sufrido por eso?

“Sí. Yo siempre prefiero eso a que me ataquen, quiero aclarar. Pero también es cierto que lo otro (cuando no salen a presionarlo). Por eso digo, yo siempre tengo la expectativa de que la pelota entra, de que en el entre líneas hay un momento para recepcionar y para encontrar, que tiene que ver con la velocidad del desmarque. Normalmente cuando tus centrales ingresan a campo rival, las defensas tienden a bascular y a achicarse desde el lado opuesto. Hay un gol que nosotros le hacemos a Canadá, un gol de Jorge Sánchez, que inicia con un rompimiento de Montes, pelota cruzada a ‘Chucky’ y encuentra a Jorge entrando por diagonal al otro lado. Y también se trata de observar el lugar libre. Hay veces que uno dice ‘mira, lo tienes entre líneas, están esperando pero igual lo tienes entre líneas’, pero a veces las líneas son tan juntas, tan agresivas, que a lo mejor el lugar libre está entre las líneas de cuatro rivales. Entonces ahí hay que tener centrales o contención o volantes que tengan la capacidad como para poder dar ese pase”.

Cuando México enfrenta a rivales de Concacaf casi siempre repliegan, ¿usted cómo ha enfrentado esos escenarios y cómo intentó darle solución a esto que tiene muchos procesos sucediendo?

“Bueno, en realidad cuando nosotros empezamos y teníamos un buen nivel futbolístico hablando sobre nuestras individualidades, y si uno se guía por lo sucedido en la primer Copa Oro (2019), nosotros no tuvimos muchísimos inconvenientes para poder doblegar a los equipos que se nos metían atrás. Yo creo que eso sí tiene que ver con las cualidades del oponente. Evidentemente hay, y sobre todo en un Mundial, equipos que te pueden esperar y te hacen mucho daño, porque además son muy sólidos cuando te esperan, pero también tiene mucho que ver con los momentos de nuestros futbolistas, como cuando hay frescura, cuando se está bien físicamente, cuando la pelota entra con facilidad, para cuando los receptotes entre líneas saben que hay pocos espacios y que hay que resolver a uno o dos toques, para saber que en la recepción hay que ponerse rápidamente de frente y viene posteriormente la habilitación profunda. Yo creo que nosotros hemos sufrido menos al inicio y hemos sufrido más en los partidos de Eliminatoria, pero lo vinculo básicamente a las formas que teníamos individualmente al principio del proceso y desde verano pasado en adelante”.

En México se trabaja para dos es- cenarios, se trabaja para abrir equipos replegados en Concacaf y se trabaja para en Mundiales poder contragolpear y atacar con espacios, ¿cómo se ha adaptado usted a esos dos escenarios?

“Eso es un inconveniente que tiene que ver con le área geográfica donde está México, eso no se puede cambiar. Por eso yo decía en algún momento, tenemos la Eliminatoria, tenemos la Copa Oro y encima ahora hay que agregarle la Nations League, que seguimos jugando contra los mismos rivales, cuando a lo mejor esos son momentos para empezar a foguearse contra los rivales que juegan o proponen de alguna manera distinta, que generalmente o pueden ser los de Sudamérica o los de Europa. El nivel de los equipos te propone y te prepara de una manera distinta. Si México tuviera estas variables mucho más equiparadas y nosotros a lo largo de cuatro años pudiésemos jugar con los rivales que se meten atrás y los que te van a salir a atacar, seguramente cuando llega la Copa del Mundo, no sería un escenario totalmente diferente”.