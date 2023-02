EXCLUSIVA: Ruslan Provodnikov: Bivol contra Artur Beterbiev sería más interesante que contra "El Canelo"

RUSIA.-Dmitry Bivol pasa por el mejor momento de su carrera al vencer a dos boxeadores mexicanos como Saúl "Canelo" Álvarez, y Gilberto "Zurdo" Ramírez en 2022.

A pesar de haber sido superior ante el tapatío, "Canelo" Álvarez ha insistido en una revancha ante Dmitry Bivol para septiembre de este año, ya sea por los títulos de las 168 libras o de nuevo en peso Semipesado.

Al respecto, el púgil ruso Ruslan Provodnikov opina que un enfrentamiento entre Bivol y Artur Beterbiev, sería más interesante que un segundo combate entre el mexicano y su compatriota.

Ya lo vimos peleando con 'Canelo' y para mí sería más interesante verlo pelear con Beterbiev. Es una pelea más significante en mi opinión, así podemos saber quién es el mejor en esta categoría", dijo Provodnikov en entrevista para El IMPARCIAL.

¿"Canelo" cometió errores contra Bivol?

El ex campeón mundial en peso Superligero de la OMB, Ruslan Provodnikov, considera que "Canelo" tomó a la ligera la primera pelea contra Dmitry Bivol, y cometió el error de subir a una división en la que el ruso domina completamente.

"Creo que en la primera pelea 'Canelo' subestimó sus habilidades, y se metió a la categoría de Dmitry. Dmitry es un boxeador muy diferente, es muy disciplinado y talentoso. No quiero menospreciar los talentos de 'Canelo', sólo digo que él no debería ir a la categoría de peso a la que no pertenece. Quiero ver la pelea de Dmitry con Beterbiev mejor", comentó Ruslan Provodnikov en entrevista con EL IMPARCIAL.

El apodado "Rocky Siberiano" asegura que sus dos compatriotas son los mejores boxeadores de las 175 libras, y un combate entre ellos, será interesante por el choque de los estilos de ambos.

Dmitry Bivol hoy en día es uno de los mejores boxeadores, y Beterbiev también, y lo podemos decidir sólo después de una pelea entre ellos, espero que pronto la podamos ver. Cada uno de ellos tiene su propio estilo, y sabemos que el estilo es lo que hace la pelea. O sea para decir cuál estilo es mejor tienen que enfrentarse en el ring, de verdad tengo muchas ganas de ver esta pelea", añadió Provodnikov.