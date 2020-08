Dueño del Real Salt Lake en contra de movimiento contra racismo y MLS lo desaprueba

ESTADOS UNIDOS – La mayoría del mundo ha aplaudido la historica iniciativa que implementó el equipo de los Bucks de la NBA este miércoles, que fue la pauta para que otros equipos de la MLB y MLS se atrevieran a unirse a la lucha contra el racismo y por la justicia del último acto cruel, el cual fue el tiroteo en contra de Jacob Black, pero la oposición ante este movimiento se reflejó en Dell Loy Hansen, dueño del Real Salt Lake, quien desaprobó totalmente estos actos.

“Ellos apoyan temas nacionales, pero está claro que no apoyan a nuestra ciudad o la organización. Está más que claro", expresó.

El Real Salt Lake se iba a enfrentar este miércoles en contra del LAFC, a quien iba a recibir en el Rio Tinto Stadium, donde las autoridades habían permitido el acceso a un numero especifico de aficionados para presenciar el encuentro y ahí es donde llega el descontento de Hansen, ya que afirmó que contaba con el dinero que se recaudaría de los boletos y por no disputarse el duelo tendrá que hacer recorte de personal.

"No volveremos a tener aficionados en el estadio en un futuro, a partir de mañana tendré que eliminar 40 o 50 trabajos nuevamente. No vamos a ponernos en riesgo de tener gente en el estadio, no perderé más dinero”, declaró.