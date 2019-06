"Drogadicto y violento", así describió Najila a Neymar

BRASIL.- Siguiendo con el caso de Najila Trindade, la mujer que acusó a Neymar de violación, Record TV, cadena de televisión brasileña, divulgó la conversación de Whatsapp entre la modelo y quien fuera su abogado, José Edgard Bueno, en la que culpa al futbolista de drogadicto.

"¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", escribió la chica al licenciado al regresar de Francia.

"La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material", mencionó Bueno, a lo que ella respondió "No quiero exponerme".

"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta. Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes”, prosiguió.

“Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", añadió Trindade.

Posteriormente, la mujer habla con su abogado, quien se molesta porque no hace caso a sus recomendaciones: "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola", argumentó.

A esta declaración, Bueno contestó: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos, lo mejor es que se busque un nuevo abogado".

"Yo también lo creo", afirmó Najila, por lo que terminan la relación laboral, asegurando que enviará los documentos para firmar el contrato.

Unas horas más tarde, el licenciado le habla de nuevo, mencionando que están siendo ‘amenazados’ por el padre de Neymar, pero que no tienen miedo de nada. La denunciante solo responde que desea cuidar tranquilamente de su hija.