Diego Forlán recibió ofertas del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- En su visita a México como invitado de La Liga Española en nuestro país, Diego Forlán expuso que hubo equipos en la Liga MX que buscaron hacerse de sus servicios, sin embargo, optó por emigrar a otras ligas del continente asiático o Sudamérica.

"Hubo chances, no es que hubiera ofertas concretas pero sí de Cruz Azul, de América, de varios equipos de acá, pero en ese momento o estaba en Europa o en otros lados y algunas fueron decisiones que preferí quedarme en Europa en ese momento y también cuando estaba en Brasil o en Japón".

Para el uruguayo, el torneo mexicano se habría adaptado a su estilo, pues conoce la forma en la que se juega en nuestro balompié.

"Sabía que si se hubiera dado la oportunidad de venir acá, hubiera sido lindo por mis características lo que es el futbol acá en México. Opté por otros lugares y no venir acá, pero no se puede tener todo. Me hubiera encantado, pero uno valora mucho como jugador que equipos importantes de México me estuvieran buscando", aseguró el charrúa.

Finalmente, Forlán, que anunció su retiro recientemente, destacó la calidad de los elementos aztecas jugando en la Madre Patria, como Héctor Herrera y Diego Lainez, además del nivel de la Selección Mexicana.

"Siempre le tengo mucho respeto a la Selección Mexicana, los hemos enfrentado muchísimas veces, sea en amistoso, Copa América y Mundial, son partidos complicados, me encanta cómo juegan y proponen", afirmó.