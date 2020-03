Deuda pendiente para Chávez con la afición sonorense

Sonora lo vio nacer y pese a su ausencia el cariño no hizo más que crecer y crecer. Nunca importó que los presentadores gritaran "Damas y caballeros, de Culiacán, México" antes de que Sonora la campana.

En cada pelea, en cada triunfo, en cada memorable actuación, incluso en el sufrimiento de las derrotas, a los aficionados sonorenses nadie se los tuvo que recordar: El gran campeón mexicano fue, es y siempre será uno de los suyos.

Ha habido mucha controversia sobre el tema si me siento más sonorense o más sinaloense y yo siempre le he dicho a todos: Quiero mucho a Culiacán, pero soy sonorense, nací sonorense y sonorense me moriré", dijo el legendario peleador en una de sus visitas a la capital sonorense.