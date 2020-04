Derek Jeter, Ceo de Marlins, renuncia a su salario anual de 5 millones de dólares por pandemia

ESTADOS UNIDOS - En la MLB se siguen reflejando ajustes en los equipos de la MLB tras la pandemia del coronavirus, la cual provocó la detención del inicio de la temporada 2020, por lo que los equipos no pueden generar ganancias a falta de recursos y a pesar de que planean la reestructuración del calendario para celebrar una temporada más corta, no servirá de mucho debido a que los encuentros no contaría con la presencia de los aficionados.

Pese a la dura situación en la que están envueltas la mayoría de las escuadras, el legendario exshortstop de los Yankees de Nueva York y ahora CEO de los Marlins de Miami, Derek Jeter, hizo un acto de conciencia de esta crisis y optó por renunciar a su salario anual, el cual abunda entre los cinco millones de dólares.

También se informó que no solamente Jeter manifestó su posición de renunciar a su paga para no afectar tanto a la economía del club, pues también se dice que varios miembros ejecutivos acompañaron al exjugador con esta iniciativa, sin embargo, hasta el momento se desconoce si los sueldos de sus jugadores sufrirán un cambio.

Pero esta medida podría cambiar debido a que el comisionado de la MLB, Ron Manfred, autorizó a los equipos que podrían suspender o reducir el salario de sus trabajadores, inclusive al parecer también el de los peloteros, de esta forma no generarán tantas pérdidas millonarias y podrían recuperarse cuando finalice esta crisis.

El futuro de la temporada aún no está del todo claro, pues los ejecutivos de la liga siguen trabajando arduamente para buscar una solución y así poder dar inicio a la nueva temporada, uno de los los planes más llamativos es que los equipos emigren al estado de Arizona para comenzar la temporada y celebrar los encuentros en los estadios disponibles, pero no será autorizado el acceso de los aficionados.



Información por CBSS Sports.