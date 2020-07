Deportistas apoyan en redes sociales a director de Codeson

Ante las críticas a la Codeson y su director Genaro Enríquez, tras el manejo del caso de ex judoca sonorense Claudio Zupo, fallecido el pasado fin de semana por Covid-19, varios deportistas utilizaron sus redes sociales para respaldar al dirigente.

Alejandra Valencia, Tonatiú López, Pamela Contreras, Anacarmen Torres, Paulina Miranda, Carlos Kossio, entre otros, expresaron su apoyo.

Siempre ha estado pendiente mío, y es cierto a veces un poco tardados los trámites, pero al final del día ahí tenemos su ayuda. Esto va más allá de partidos políticos y movimientos. Al menos para mí, es innegable su calidad humana", escribió el atleta de 800 metros planos Tonatiú López.

"Honestamente no me parece justo ya que en experiencia personal quisiera decir que desde que soy atleta de alto rendimiento siempre ha estado al pendiente de todas las necesidades y apoyos que cuando son posibles no duda en otorgarlos", es parte del mensaje subido por la karateca Pamela Contreras.

Zupo Gutiérrez, ex seleccionado nacional y medallista en Juegos Centroamericanos, murió el pasado sábado, una semana después de compartir en video un testimonio en el que aseguraba había sido despedido de su trabajo en Codeson.

La dependencia informó que aunque sí estaba contemplado en un esquema de recorte de personal o reducción de salario, su caso había sido detenido al enterarse de su padecimiento.