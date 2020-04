Deportista mexicano transforma su casa en campo de tiro

TOKIO, Japón.- Con la finalidad de mantener su nivel competitivo, el tirador José Luis Sánchez Castillo, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, en la modalidad 50 metros rifle tres posiciones, acondicionó su casa para poder practicar su disciplina.



“Estoy en casa, no hemos salido mi esposa y mi hija, nos dieron la orden de estar en mi domicilio particular, es donde realizo el entrenamiento; el área de la sala y la estancia se acondicionaron para poder ejecutar mis tres posiciones: rodilla, tendido y de pie. También me apoyo con el uso del simulador electrónico SCATT MX-02, que en la computadora asimila el tiro que realizamos con el rifle; tiene una similitud, no es lo mismo, pero nos ayuda para ver la estabilidad de cada una de las posiciones: mide el disparo, analiza cuánto tiempo se mantiene en el blanco, la movilidad posterior a cada disparo. Nos sirve de mucho por la cantidad de disparos que estoy realizando”, comento Sánchez Castillo.



El medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, explicó que realiza entre 70 y 80 disparos en posición de rodilla, en una hora de práctica; mientras que en posiciones tendido y de pie, ejecuta 20 tiros.



“Realmente la práctica de tiro que hago en casa, sigue siendo muy similar a la que se lleva a cabo en cualquier evento, es decir, en cada una de las tres posiciones en una competencia se tiran un promedio de 40 tiros y 20 de ensayo. El plan consiste en adaptarnos en tiempos reales a una competencia diaria, elevar más mi resistencia en las tres posiciones; no se iguala la presión de una competencia, pero sí trabajamos en reforzar la resistencia”, detalló el regiomontano, quien entrena tres horas diarias y en un espacio menor a 10 metros.



Finalmente, el ganador de cuatro metales de oro y una plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, resaltó, además del esfuerzo físico, el trabajo psicológico que debe realizar un deportista para mantenerse en óptimas condiciones. Para no descuidar este aspecto, el seleccionado nacional recibe asesorías vía telefónica.