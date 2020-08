¡De no creerse! Exjugador de la NFL incursiona en la Lucha Libre y debuta en WWE

ESTADOS UNIDOS - Pat McAfee, exjugador de los Potros de Indianápolis, debutó en NXT y demostró que llegó para quedarse en los cuadriláteros de la WWE.

Más allá de haber caído con Adam Cole, este sábado, en NXT TakeOver XXX, tras el duelo, conquistó el reconocimiento del público y en especial, de la persona más importante de NXT, el legendario Triple H, quien advirtió que no será la última vez que aparezca este hombre en acción.

“Había muchas críticas, mucha gente al pendiente de lo que pudiera hacer una celebridad. Hubo muchas opiniones divididas, el resultado fue muy bueno”, señaló en conferencia telefónica, a la que fue convocado el Universal Deportes.

Triple H recordó el día que Pat McAfee lo buscó y el entusiasmo con el que le pidió una oportunidad en la WWE, “Me dijo que quería trabajar para mí, que quería ser luchador. Recuerdo que me dijo ‘quiero estar aquí, quiero ser parte del talento’. Al inicio lo vi solo como un presentador pero Pat tenía la intención de hacer esto, no sólo de ser una superestrella de NXT sino de la WWE”.

El exfutbolista dejó la NFL hace unos años tras poner fin a su carrera. Con Indianápolis jugó 8 años y se consolidó como un buen pateador.

En otros temas, Triple H admitió que Karrion Kross, quien luchara en México con la empresa Triple A, y este sábado se convirtió en campeón de la marca NXT, salió lesionado de su hombro, y no fue una simple artimaña para sacar ventaja. "Por muy bueno que sea en su trabajo, no fue así. Voy a tener que averiguarlo con la resonancia magnética y todo. Parece que él separó su hombro. En algún lugar de ese combate, supe que estaba herido, pero quería continuar. El equipo médico lo estaba viendo continuar y sentían que se había separado el hombro. Es duro el hombre. No hay mucho más que decir sobre eso. Pasar por eso contra Keith Lee, no es fácil. Sé que estaba extasiado en el momento y está emocionado en el momento porque es un sueño hecho realidad tanto para él como para Scarlett".

Y sobre Scarlett, otra conocida en enlonados mexicanos, también tuvo algunas palabras. "Karrion Kross y Scarlett han trabajado muy duro en su carrera para llegar a este momento. Y puedo decirlo honestamente porque él y yo hemos tenido esa conversación. Han estado esperando este momento, pero luego llegas al momento y luego hay cierta incertidumbre, algo sucede. Mi corazón se rompe por él. Veremos dónde está. Con suerte, no es una locura y podemos descubrir cómo solucionarlo".