"De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción": Chávez Jr.

MÉXICO – El exmonarca mediano Julio César Chávez Jr., se sentía dentro de cuatro paredes de las cuales jamás pudo encontrar la puerta en su etapa fuerte con las adicciones de las drogas y alcohol, escapatorias erróneas que quiso tomar con el fin de sentirse bien consigo mismo y así olvidarse de la tristeza.

Chávez Jr. se confesó y no se avergonzó al decir que vivió una época donde recurría a estas severas adicciones con tal de buscar su felicidad, pero al final se dio cuenta que eso no fue uno el camino correcto para solucionar sus problemas y aseguró que eso es de lo único que se ha arrepentido en la vida ahora que ya es un hombre renovado viviendo en sobriedad.

“De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”, confesó.