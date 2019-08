De apoyar en las gradas a jugar para Xolos

De apoyar en las gradas a defender los colores de Xolos en la cancha.

El tijuanense Luis Gamíz escribe una historia muy particular en la frontera. El pasado martes en el juego de Copa MX ante Querétaro se convirtió en el capitán más joven de los perros aztecas con 19 años, tres meses y 25 días.



La porra del equipo, “La Masakr3” ya corea el apellido del mediocampista. ¿La razón?, ha llegado a ser miembro activo. Ha visto como nació el club, peleó en la Liga de Ascenso y se estableció en el máximo circuito.

“Para mí es un orgullo, es algo que te pones como una meta: el ser capitán del equipo al que le vas, al que llevas en el corazón”, comentó después del juego el originario de la Colonia Murua. “Es inexplicable, es lo más lindo que te puede pasar”, agregó.

Gamíz Ávila se unió al equipo desde la Sub 13 en 2013 y comenzó a escalar por la Tercera División, Liga Premier, Sub 15, Sub 17, Sub 20, hasta debutar en Liga MX el pasado 4 de mayo ante Puebla.

Siempre le ha mostrado fidelidad a la “barra”. Incluso, estuvo junto a la porra en la despedida del plantel de primera previo al viaje a Toluca para disputar la vuelta de las semifinales del Clausura 2018.

Para ese entonces, había realizado pretemporadas con el equipo profesional pero prefería apoyarlos como un aficionado más. “Siempre me apoyan. Sé que cuento con ellos”, mencionó.

LÍDER NATO

