David Faitelson responde a quienes lo llamaron traidor por participar en programa de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO-. David Faitelson fue anunciado como uno de los participantes de Tercer Grado Deportivo, el nuevo programa de mesa de análisis de Televisa, por lo que fue catalogado como “traidor” por algunos usuarios en redes sociales.

Una vez más, David Faitelson, quien tiene años como uno de los periodistas más importantes de ESPN, subió un video a sus redes sociales para aclarar que no cobrará ni un solo centavo con Televisa, aunque ahora con un tono más molesto, ante las críticas.

“¿Traición? Ahora escucho esta palabra muy seguido cuando estoy a punto de empezar esta experiencia con un programa de Televisa. Yo no trabajo para Televisa, no cobro un solo centavo, nada. Mi contrato es con ESPN, en Estados Unidos. Ellos controlan mis ingresos. No puedo ganar dinero de otra parte. Que les quede bien, pero bien clarito.

Para los que me acusan de traidor por mi aparición en Televisa... No se confundan, yo no soy como otros. pic.twitter.com/XD1psT5pvx— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 6, 2023

“A mí ESPN me está prestando por cuatro programas únicamente. ESPN acordó con Televisa para que yo pudiera hacer este programa. Así que no me vengan con otro tipo de historias. Ellos me buscaron a mí y les dije que tienen que hablar con ESPN”, aclaró Faitelson.

Detesta David Faitelson la palabra “traición”

Molesto, David Faitelson dejó en claro que si una palabra no se le acomoda es la “traición”, quien recordó todos los lugares en los que ha trabajado y las personas que le dieron la oportunidad profesional.

“Yo no traiciono a nadie, que quede bien claro. Yo les pregunto, ¿Qué es traición para ustedes? Lo que yo estoy haciendo no es, de ninguna manera, traición. Yo no conozco la traición. Los que me conocen bien saben que tengo un corazón noble. Por favor, cuando hablen de traición, piénsenlo mejor”, indicó el periodista deportivo.