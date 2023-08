Damar Hamlin regresa a la acción por primera vez luego de haber sufrido un paro cardiaco

ARCHIVO - Foto del 8 de septiembre del 2021 del safety de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, sin el casco durante el encuentro contra los Rams de Los Ángeles. El jugador continua en recuperación tras el paro cardiaco que sufrió durante el partido contra Bengals. (AP Foto/John McCoy, Archivo)-FILE PHOTO | Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved., FR171591 AP