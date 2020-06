"Cuando vi a Ronaldo casi me orino en los pantalones": Andy Cole revela momento épico con el brasileño

INGLATERRA – Aunque seas “líder”, un ejemplo a seguir de las futuras promesas del fútbol, una leyenda del fútbol y de un equipo, tienes derecho a sentir miedo en alguna situación crítica por la que estás viviendo en alguno partido y así lo expresó la estrella inglés Andy Cole, quien es una leyenda dentro de la Premier League al colocarse como el tercer máximo anotador de la liga, pues hizo la inimaginable confesión de que cuando tuvo al astro brasileño, Ronaldo, durante un encuentro, el miedo lo invadió tanto al punto de estar a punto de “orinarse”.

Cole, sin duda alguna dejó una huella muy grande dentro del Manchester United, ya que en los años noventa y principios del 2000, estaba dentro del grupo de los mejores jugadores de esa era, pero nunca olvidará cuando por primera vez vio a Ronaldo, durante un partido de la Champions League.

"Recuerdo que cuando jugamos contra el Inter de Milán estábamos en el túnel para saltar al campo y vi a Ronaldo. No te voy a mentir, nunca tuve miedo pero ese día casi me orino encima, no podía contener las ganas de orinar", dijo.