Cristiano Ronaldo dijo en 2015: "Quiero retirarme con 'dignidad', no en EU, Qatar o Dubai"

PORTUGAL.-El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, se unió al club de Arabia Saudita Al Nassr con un contrato de dos años y medio, informó el equipo en su cuenta de Twitter, luego de que el futbolista dejar el Manchester United para convertirse en agente libre.

Ronaldo, de 37 años, dejó el mes pasado Old Trafford luego de una incendiaria entrevista televisiva en la que dijo que se sentía traicionado por el club y que no respetaba a su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag.

Ahora que Ronaldo se va a Arabia Saudita, han recordado la entrevista que dio en el 2015 donde dijo que “quería retirarse con 'dignidad', no en EU, Qatar o Dubai”.

Cristiano Ronaldo declaró que deseaba terminar su carrera "con dignidad" y no jugar en "Estados Unidos, Qatar o Dubai".

La ex estrella del Real Madrid y Portugal, comentó en una entrevista en The Jonathan Ross Show de ITV que esperaba jugar seis o siete temporadas más y que esperaba terminar su carrera al más alto nivel.

“Eso no significa que sea un mal juego en las ligas de Estados Unidos, Qatar o Dubái, pero no me veo ahí”, mencionó Ronaldo.

Se va a Arabia Saudita

Al Nassr emitió un comunicado diciendo que el cinco veces ganador del Balón de Oro se unirá a un acuerdo hasta 2025, pero no reveló ningún detalle financiero. Los medios estiman que el contrato de Ronaldo tiene un valor de más de 200 millones de euros (214.04 millones de dólares).

Soy afortunado de haber ganado todo lo que me propuse ganar en el fútbol europeo y ahora siento que este es el momento adecuado para compartir mi experiencia en Asia", dijo Ronaldo en el comunicado que compartió el club.

"Tengo muchas ganas de unirme a mis nuevos compañeros de equipo y junto con ellos ayudar al Club a alcanzar el éxito".

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de fútbol, Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - Diciembre 10, 2022 REUTERS/Fabrizio Bensch

Ronaldo llegará a Arabia Saudita con una vasta colección de triunfos en clubes después de un período brillante en el gigante español Real Madrid de 2009 a 2018, donde ganó dos títulos de LaLiga, dos Copas de España, cuatro títulos de la Liga de Campeones y tres Copas Mundiales de Clubes.

Luego anotó un récord de 451 goles para Madrid y tiene más de 800 goles en general sumando clubes y selección.

Con información de Reuters