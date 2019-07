Creo que en el futbol ya no hay gigantes: Carlos Salcedo

PHOENIX, Arizona, EU.- Que se derrumbe el mito, en la Concacaf ya no hay gigantes.

Estados Unidos sufrió para vencer a Curazao. México sudó de más contra Martinica y Haití en esta Copa Oro.



El defensa central Carlos Salcedo cree que ya no es válido el calificativo de "gigante de la Concacaf".



Nosotros no prestamos atención a eso. Creo que en el futbol ya no hay gigantes. Hay que jugar los partidos porque en nuestra historia sabemos que hemos ganado bastantes ediciones de Copa Oro, pero eso no nos va a llevar a ganar el domingo.