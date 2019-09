Contento Luis Fernando Tena por su llegada a Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- La posibilidad le cayó de sorpresa al "Flaco", quien desde el inicio se mostró ilusionado, motivado y comprometido con los objetivos del club.

"Cuando me dijeron sobre la posibilidades de dirigir a Chivas, casi doy dos maromas en el aire, de la pura posibilidad, y ahora que se da, tenemos la ilusión, tenemos un buen plantel, tenemos una gente que apoya, que impulsa, un club que respalda y que apoya en todo, pues obvio tengo que tener la ilusión y optimismo de que vamos a hacer grandes cosas muy importantes en esta institución".

Formar parte del Guadalajara no es algo nuevo para Tena, quien como jugador defendió la casaca rojiblanca y ahora se dice consciente sobre todo lo que conlleva representar a una institución tan importante en el fútbol mexicano, ahora como entrenador.

"Tuve la suerte de jugar en las Chivas del 83 al 86 y ahí fue comprobado el fenómeno social que es. Más de 30 años después, todo ha crecido, todo es más grande, más rápido. Y uno lo puede ver a la distancia, lo que representa este equipo. Estoy feliz de volver acá, ahora como director técnico. Sé lo que representa este equipo para millones de aficionados".

Jugar con puros mexicanos no es una complicación para el nuevo estratega rojiblanco.

"Manejar a puros mexicanos, creo que también es una buena ventaja, entre ellos se llevan muy bien, se compenetran muy bien, este equipo juega con intensidad. Percibo a la distancia un buen vestidor, unido, se nota en la manera que festejan los goles, como vibran, eso es una buena ventaja. Estar en el equipo que juega con puros mexicanos es muy especial a nivel de todo el mundo".

El estilo de juego será el ya acostumbrado, priorizando un orden defensivo que evite los errores y complicaciones que ha sufrido el Guadalajara en los últimos torneos, y ahora, con la necesidad de sumar unidades, se convierte en una carrera contrarreloj.

"No tenemos tiempo, tenemos que ganar puntos ya. La idea es platicar con ellos, ver como se sienten, que posiciones nos pueden ofrecer, para que el equipo rinda lo mejor y para armar el rompecabezas de la mejor manera. En general busco equilibrio, un equipo equilibrado. Lo que buscamos siempre es ser sólidos en defensa, no dejar de atacar consistentemente, pero, si me pides una palabra, es un equipo equilibrado".