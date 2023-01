Conor McGregor fue atropellado por auto mientras conducía bicicleta y dijo que estuvo cerca de morir

HERMOSILLO, México-. Cada vez es más común que ciclistas sean golpeados o atropellados por autos mientras conducen, y justo eso le pasó a Conor McGregor, el famoso peleador irlandés de las artes marciales mixtas de UFC.

Fue el mismo Conor McGregor quien subió a su cuenta de Instagram un video después del accidente, en el que destacó que sus habilidades de lucha libre y judo salvaron su vida de dicha embestida.

"Recibí un golpe de coche justo ahora por detrás. Una trampa solar, el conductor no podía verme. A toda velocidad directamente a través de mí. Gracias Dios, no era mi tiempo. Gracias lucha libre y judo también. Tener conciencia sobre el aterrizaje me salvó la vida", escribió McGregor.