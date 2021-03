Confirmados los 30 abridores para el Día Inaugural de Grandes Ligas

EU-. Faltan horas para que empiece la temporada 2021 de las Grandes Ligas y los 30 equipos ya tienen definidos a sus abridores para inaugurar esta nueva campaña de 162 juegos.

El primer “play ball” de la temporada será el del juego de Azulejos de Toronto en su visita a Yankees de Nueva York, duelo que tendrá como abridores a Hyun-jin Ryu y a Gerrit Cole.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

'Twas the night before Opening Day... pic.twitter.com/97eWptdZ6q — New York Yankees (@Yankees) March 31, 2021

El Opening Day es caracterizado por tener como pitchers abridores a los ‘aces’ de la rotación de los equipos, mismos que casi siempre son candidatos a los premios Cy Young.

Azulejos de Toronto (Hyun-jin Ryu) vs Yankees de Nueva York (Gerrit Cole)

Indios de Cleveland (Shane Bieber) vs Tigres de Detroit (Matthew Boyd)

Orioles de Baltimore (John Means) vs Medias Rojas de Boston (Nathan Eovaldi)

Mellizos de Minnesota (Kenta Maeda) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff)

Piratas de Pittsburgh (Chad Kuhl) vs Cachorros de Chicago (Kyle Hendricks)

Bravos de Atlanta (Max Fried) vs Filis de Filadelfia (Aaron Nola)

Dodgers de Los Ángeles (Clayton Kershaw) vs Rockies de Colorado (Germán Márquez)

Diamondbacks de Arizona (Madison Bumgarner) vs Padres de San Diego (Yu Darvish)

Cardenales de San Luis (Jack Flaherty) vs Rojos de Cincinnati (Luis Castillo)

Rangers de Texas (Kyle Gibson) vs Reales de Kansas City (Brad Keller)

Rays de Tampa Bay (Tyler Glasnow) vs Marlins de Miami (Sandy Alcántara)

Mets de Nueva York (Jacob deGrom) vs Nacionales de Washington (Max Scherzer)

Medias Blancas de Chicago (Lucas Giolito) vs Angeles de Anaheim (Dylan Bundy)

Astros de Houston (Zack Greinke) vs Atléticos de Oakland (Chris Bassit)

Gigantes de San Francisco (Kevin Gausman) vs Marineros de Seattle (Marco Gonzales)