Confiado "Chino" Quijada de traerse el campeonato para Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora – El hermosillense Jesús “Chino” Quijada se encuentra cerrando los últimos detalles de su campamento previo a su compromiso de este sábado, donde buscará arrebatarle el campeonato juvenil pluma del CMB al capitalino David “Rey” Picasso en el Auditorio Municipal de Tijuana.

El “Chino” se ha mantenido ocupado en el gimnasio desde varios meses bajo la tutela del entrenador, José Alfredo Caballero, quien ha tomado las riendas de la carrera de su pupilo desde el 2018 y esta etapa fue clave para llevar al pugilista a disputar dicho campeonato.

Con una gran sonrisa Quijada expresó su felicidad al recibir la noticia de esta gran oportunidad y sabe que traer este cinturón a Hermosillo sería un paso más cerca de combatir por un campeonato mundial y poder convertirse en el primer monarca hermosillense.

“Me sentí muy orgulloso de recibir esta oportunidad, ya que refleja todo mi esfuerzo y los sacrificios que he tenido que hacer durante toda mi carrera, este titulo podría ser un logro que me podría catapultar a medirme por un cinturón mundial”, afirmó.

Quijada sabe que la mayor ventaja que tiene sobre Picasso es su experiencia y su resistencia arriba del ring, ya que ha combatido con peleadores de mucha exigencia, que han forjado la carrera del peleador.

“Pienso que Picasso es un gran peleador, es rápido, ágil y tiene buena pegada, pero siento que la experiencia está a mi favor, soy peleador que me gusta el faje, ya que me siento muy fuerte y siento que no podrá resistir el ritmo de pelea que le voy a dar”, sentenció.