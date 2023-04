Conductora de Fox Sports “batea” a su compañero que la invitó a salir en programa en vivo; se burlan de él

CIUDAD DE MÉXICO-. En la televisión mexicana, sobre todo en los programas deportivos, suelen presentarse momentos épicos y graciosos, como sucedió el pasado jueves en Fox Sports, con Money Line Show.

En un programa en vivo de Money Line Show, el cual trata de apuestas deportivas, Santiago Padilla, uno de los participantes, se animó e invitó a salir a su compañera Mariana Velázquez de León, sin saber que sería “bateado” de una forma “sutil”.

“Mariana Velázquez de León, la oferta para invitarte a cenar en un restaurante bonito de la Ciudad de México está puesta desde hace una semana, lo digo aquí en vivo, en Fox Sports, ¿aceptarías?”, le preguntó Santiago Padilla a su compañera.

Momentos tristes de la televisón mexicana pic.twitter.com/UJJG0n0EcS— Money Line Show (@MoneyLineFOX) April 12, 2023

“Santiago Padilla, lo siento como una propuesta de matrimonio. Es que, justo ya mi corazoncito… Perdón, Santiago, es que justo la semana pasada”, respondió la conductora de Fox Sports, para darle a entender que ya conoció a alguien más.

Se burlan compañeros de Santiago Padiallo luego de que fue “bateado”

Después de la respuesta de Mariana Velázquez al apostador mexicano, sus compañeros se burlaron de él. “Qué feo que te bateen en televisión nacional, no me hagas esto”, dijo Alex Blanco, mientras que Paulo Chavira agregó “Le dijeron que no (carcajadas). Bien, Marianita”.