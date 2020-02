¡Con la misma cola! Zlatan y Ronaldo calientan duelo en la Copa de Italia

MILÁN, Italia.- El Milan jugará contra La Juventus en una de las semifinales de la Copa de Italia.

O lo que es lo mismo, Zlatan Ibrahimovic se verá las caras con Cristiano Ronaldo.

Zlatan en repetidas ocasiones ha mandado mensajes a Cristiano, tratando de mostrar su superioridad.

Algunas vez, el sueco dijo: "El verdadero Ronaldo es brasileño", tratando de opacar la fama de la ex estrella del Real Madrid.

Cuando Cristiano Ronaldo habló de que Lionel Messi debería salir del Barcelona para buscar nuevos retos, Zlatan metió su cuchara de nueva cuenta. “Cristiano está hablando de nuevos desafíos y llama desafío a jugar en un club donde es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años ?¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no es un desafío en absoluto, eso es una tontería".

Lo último que dijo Ibrahimovic fue que cuando se vieran las caras, "será un duelo electrizante".

El partido de ida por las semifinales de la Copa de Italia, se desarrollará en el estadio San Siro, mañana jueves.