Comisión Disciplinaria investigará presunta agresión de Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Disciplinaria investigará el supuesto escupitajo que Guillermo Ochoa arrojó a Antonio Briseño durante el Clásico Nacional, manifestó Mariano Varela, directivo de Chivas.

Así se lo habría confiado Víctor Guevara, director de Operaciones de la Liga MX.

Yo ya hablé con Guevara y van a investigar lo sucedido con Ochoa. Yo no he platicado con ‘Pollo’. Lo que creo es que es un tipo muy educado y no creo que haga eso, hay que analizarla. Eso ya lo hace la Comisión Disciplinaria”, indicó Varela.