Columbus Crew y New England Revolution concluyen su enfrentamiento en el MAPFRE Stadium sin goles (0-0)

El partido celebrado este sábado en el MAPFRE Stadium y que enfrentó a Columbus Crew y a New England Revolution finalizó con un empate a cero entre ambos contendientes. Columbus Crew llegó al partido con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 2-0 frente a Cincinnati. Por parte del equipo de Foxborough, New England Revolution cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a Philadelphia Union. Tras el marcador, el equipo de Columbus se situó en quinta posición, mientras que New England Revolution se quedó en octavo lugar al concluir el partido.

Durante el primer tiempo no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 0-0.

En el capítulo de los cambios, Columbus Crew de Caleb Porter relevó a Igbekeme, Molino y Farsi por Morris, Díaz y Hairston, mientras que el técnico de New England Revolution, Bruce Arena, ordenó la entrada de Vrioni, Maciel y Damian Rivera para suplir a Traustason, Mcnamara y Altidore.

En el partido hubo un total de tres tarjetas amarillas solamente para el equipo de Foxborough. En concreto, el árbitro mostró tres tarjetas amarillas a Mcnamara, Dejuan Jones y Bye.

Tras este empate al concluir el partido, Columbus Crew se colocó en el quinto puesto de la tabla con 30 puntos. Por su parte, New England Revolution con este punto consiguió la octava plaza con 26 puntos al finalizar el partido.