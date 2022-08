Colorado Rapids se lleva los tres puntos frente a New York Red Bulls (5-4)

Colorado Rapids sumó tres puntos a su casillero tras ganar 5-4 contra Red Bulls este martes en el Red Bull Arena. New York Red Bulls pretendía mejorar su situación en el torneo después de sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante New York City. Por su parte, Colorado Rapids cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a Seattle Sounders. Gracias a este resultado, el equipo denveriano es décimo, mientras que Red Bulls es tercero al terminar el partido.

El encuentro arrancó de manera favorable para New York Red Bulls, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un gol de Yearwood en el minuto 7. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once neojerseyés en el minuto 9 por medio de un tanto de Long. No obstante, Colorado Rapids recortó diferencias poniendo el 2-1 a través de un tanto de Rubio en el minuto 21. Pero posteriormente el once neojerseyés se distanció estableciendo el 3-1 mediante un gol de penalti de Morgan en el minuto 29. Redujo distancias el once denveriano gracias a un tanto de Rosenberry en el minuto 38, cerrando así la primera mitad con el resultado de 3-2.

Tras el descanso, en el segundo tiempo llegó el gol para Colorado Rapids, que puso el empate por medio de un gol de Warner en el minuto 78. Después volvió a marcar el conjunto denveriano, remontando a través de un gol de Barrios a los 81 minutos. Sumó otra vez el once denveriano en el minuto 85 gracias a un tanto de Dantouma Toure. Recortó distancias New York Red Bulls mediante un gol desde los once metros de Barlow en los últimos instantes de partido, concretamente en el 96, finalizando el enfrentamiento con un marcador de 5-4 en el luminoso.

El entrenador de Red Bulls dio entrada a Daniel Edelman, Barlow, Harper y Clark por Yearwood, Klimala, Reyes y Morgan, mientras que Colorado Rapids dio luz verde a Barrios, Max, Dantouma Toure y Moor, que entraron en sustitución de Abubakar, Jonathan Lewis, Warner y Acosta.

En el encuentro hubo un total de cuatro tarjetas amarillas solamente para el equipo denveriano. En concreto, el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas a Abubakar, Rubio, Vallecilla y Barrios.

Con esta victoria, el equipo de Robin Fraser ocupó el décimo puesto con 27 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Gerhard Struber se situó en tercer lugar con 36 puntos al término del duelo.