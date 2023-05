Chivas: ¿Qué pasó con Gonzalo, fan al que sus hijos lo vieron llorar por el rebaño en el estadio?

GUADALAJARA, Jalisco.- Las Chivas sufrieron una dura remontada durante la final contra Tigres en su propio estadio Akron y en redes sociales se volvió tendencia "Ya Gonzalo", reviviendo el video en el que un aficionado del rebaño es grabado reaccionando a su derrota.

Resulta recurrente que esta grabación en la que el padre llora y hace rabietas por la derrota rojiblanca ante sus hijos cada que el club tapatío fracasa.

Ya Gonzalo, te están viendo sus hijos", le reclaman ante la presencia de sus vástagos y esposa.

¿Qué pasó con Gonzalo, fan de Chivas al que sus hijos lo vieron llorar?

El ferviente seguidor de las Chivas no ha sido ubicado con certeza pues al no sentirse orgulloso de haberse vuelto un "meme" procura llevar las cosas privadas y no revelar su verdadera identidad.

Cabe resaltar que en 2017, año que muchos chivahermanos confiaban en que se repetiría, el equipo de la Perla de Occidente buscó a Gonzalo para invitarlo a celebrar el campeonato; sin embargo no tuvo éxito en contactarlo.

Todos sabemos quién es este ChivaHermano... �� ¿Pero alguien lo conoce? �� ¡Mándenlo con nosotros! �� #DóndeEstásGonzalo pic.twitter.com/eM6Q8FnQQo— CHIVAS (@Chivas) May 30, 2017

De esta forma el último rastro que se tiene de Gonzalo es precisamente en un partido contra Puebla, donde se le vio sumido en triste y arrebato de coraje golpeó un muro del inmueble.

 

Esto habría tenido lugar en la final de la Copa Mx del Apertura 2015 cuando el la Franja venció a Chivas con marcador de 4-2 y Cuauhtémoc Blanco en sus filas.