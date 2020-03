"Chinos cochinos": 'Travieso' lanza tuit discriminatorio por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El exboxeador mexicano Jorge Travieso Arce discriminó a la población asiática al mostrar su rechazo por considerar que los “chinos cochinos por comer puras porquerías”, son los culpables de varias de las situaciones que mantienen en alerta a gran parte de los países en el mundo.

Mediante su cuenta de Twitter, el monarca en cuatro diferentes categorías escribió el polémico mensaje que incluyó palabras altisonantes.

“Ya no sé Que va Pasar?Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el Coronavirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir, me estoy volviendo loco en Casa”.

El Travieso se ha caracterizado desde su etapa como profesional como fuera del encordado como un hombre carismático que abusa de las groserías.

El Covid-19 al que se refiere Arce como el virus causado por los chinos, ha detenido múltiples escenarios económicos, incluidos el deporte donde ligas y campeonatos han tenido que suspenderse, incluido el boxeo que no puede celebrar carteleras por varias semanas.