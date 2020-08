‘Checo’ Pérez respondió a críticas por su contagio a Covid-19

El piloto mexicano Sergio Pérez respondió a un tuit en el que lo criticaban por haber roto las reglas de la Fórmula 1 y por ende haberse contagiado con el coronavirus, lo que lo mantiene alejado de las competencias hasta nuevo aviso.

“Muy irresponsable de tu parte haberte salido de la burbuja. Al rato no llores cuando te corten del equipo. Muy mal #Checo”, dijo el aficionado en Twitter.

"Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno", contestó ‘Checo’.