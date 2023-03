'Checo' Pérez lanza advertencia a Red Bull y Verstappen: "Si no recibo apoyo, yo tampoco lo daré"

Checo Pérez: "Si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré".



Esto en otro equipo valdría, pero no en Red Bull y estando tan lejos de Verstappen. O se anda con ojo o como De Vries lo haga bien lo mismo a Horner no le tiembla la mano. pic.twitter.com/pJMTR7l1AX