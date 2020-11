"Checo" Pérez hablará públicamente sobre su futuro el lunes

MÉXICO – Es un hecho que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ya no será nombrado como miembro de la escudería Racing Point para la próxima temporada de la Fórmula 1, pero sigue sin resolverse su futuro, ya que aun no se sabe con que equipo firmará, pero el lunes toda esa incógnita podría terminar, ya que Pérez realizará una rueda de prensa en dicho día.

En su anuncio “Checo” no especificó la causa de la cita frente a los medios de comunicación, pero se escucha entre voces que sería para confirmar su alianza con el equipo de Red Bull, quien hasta este sábado tiene asegurado dentro a Max Verstappen, mientras que la permanencia de Alex Albon se mantiene en “veremos”.

Pero ante la falta de especificación en las palabras de Pérez ante la información que reveló en sus redes sociales, se han escapado una variedad de posibilidades sobre su futuro, y una de ellas es dejar de competir para el 2021, ya que también ve como un buen plan el descanso.

"El plan A es continuar. El plan B es parar durante un año. Si no estoy en la F1 el año que viene, no me veo haciendo nada más. Me tomaría un año para considerar lo que quiero hacer, y si realmente lo echo de menos. Sólo hay una opción", declaró.