'Checo' Pérez en Gran Premio de Arabia de Fórmula 1: Dónde, cuándo y a qué hora ver

YEDA, Arabia Saudita-. El Gran Premio de Arabia Saudita de la temporada 2022 de Fórmula 1 será una histórica carrera para Sergio 'Checo' Pérez, pues iniciará desde la pole position por primera vez en su carrera.

'Checo' Pérez, quien este sábado se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una pole position en las calificaciones, tendrá altas posibilidad de subir el podio en la que será la segunda carrera del campeonato 2022.

La carrera de 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita se celebrará este domingo a las 9:00 am (centro de México), 8:00 am (Sonora) y 7:00 am (Pacífico), la cual se llevará a cabo en el peligroso Circuito de la Corniche de Yeda.

Sergio 'Checo' Pérez logró una hazaña más como piloto de Fórmula 1.

La competencia que tendrá al mexicano de 32 años como primer lugar en la parrilla de salida será transmitida en vivo por Fox Sports y Fox Sports 3, además de F1 TV.

¿Quiénes estarán detrás de 'Checo' Pérez en la parrilla de salida?

Dentro de los primeros cinco lugares de la parrilla de salida y detrás de Sergio 'Checo' Pérez estarán Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., de Ferrari; Max Verstappen, compañero del mexicano en Red Bull; y Esteban Ocon, de Alpine.

Fecha: Domingo 27 de marzo

Hora: 9:00 am (centro de México), 8:00 am (Sonora) y 7:00 am (Pacífico)

Canales: Fox Sports, Fox Sports 3 y F1 TV