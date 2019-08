Chávez Jr. se salva del retiro con victoria sobre Evert Bravo

SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco.- Julio César Chávez Jr. tuvo una de las peleas más rápidas de toda su carrera. El mexicano no batalló en su vuelta al cuadrilátero tras poco más de dos años.

A escaso tiempo de iniciado el primer round del combate, pulverizó a Evert Bravo, el colombiano.



Chávez puso su carrera en juego al afirmar que en caso de ser derrotado "colgaría los guantes".

“Estoy obligado a ganar, la presión es mía, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”, manifestó el pugilista mexicano.

En principio, la pelea estaba pactada a 10 rounds en la división de los semipesados.

Con información de Marca Claro.