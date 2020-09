Chávez Jr. no pierde la esperanza de volverse a coronar como monarca mundial

MÉXICO – Julio César Chávez Jr. es un peleador que cuenta con grandes hechuras boxísticas, pero sus sinfines actos de indisciplina han sido el principal veneno para que su carrera se fuera cuesta abajo en los momentos más determinantes, pero este 2020 viene con la fe de dar su segundo aire y su primera prueba será Mario Cázares.

Chávez Jr. y Cázares será la atracción co-estelar de la cartelera que tiene como estelares a la “Leyenda de México” Julio César Chávez y el pentacampeón mochiteco, Jorge “Travieso” Arce, quienes disputarán la trilogía de exhibiciones este viernes en Tijuana, Baja California.

Esta velada será muy especial, ya que primeramente no habrá asistentes al recinto del Grand Hotel de Tijuana, además será por transmisión pagada la única manera de que la puedas ver en México a través de Superboletos.com. En el resto de Latinoamérica se podrá apreciar por ESPN KNOCKOUT y en Estados Unidos por la plataforma de DAZN.

Chávez Jr. manifestó su motivación por haber sido tomado en cuenta por su padre para compartir juntos esta noche, la cual puede ser muy significativa para la dinastía Chávez.

"Estoy muy contento de estar peleando en Tijuana después de casi 10 meses. Es mi tercera pelea creo que en cuatro años, he estado muy inactivo, y por eso estoy muy contento de boxear. El viernes van a ver una buena pelea, mi rival va invicto, es joven, trae hambre y yo también. Quiero ser de nuevo campeón del mundo y vamos a ganar el viernes", agregó.

En sus últimos combates Chávez ha combatido en divisiones que en las que usualmente no combatió a lo largo de su trayectoria, por lo que dar 175 libras, peso pactado para este duelo, no se la hará nada difícil, ya que siente que su peso natural es 168 libras y espera irse adaptándose poco a poco para llegar a la divisió supermediano.

"No tengo problemas con el peso, yo siento que soy un 168 (libras), pero he estado inactivo", comentó el excampeón mundial de peso Medio. "Tengo confianza en que hay buenas cosas para mí, esta es una pelea donde van a ver muchas cosas mías", sentenció el púgil de 34 años. "Estamos listos para la pelea, vengo acompañado de un gran equipo, y no tengo más que decir. Estamos listos para la pelea", señaló.