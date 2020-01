Chávez Jr. llama enfermo de ego al “Canelo” y Faitelson se mete en la pelea

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio César Chávez Jr. llamó enfermo de ego a Saúl “Canelo” Álvarez.

En un tuit, el boxeador señaló:

Pídele tu @Canelo (a Julio César Chávez padre) que te ayude con tu ego a poner los pies en la tierra es una enfermedad y no nos damos cuenta cuando la tenemos”.

Este comentario se dio luego de que el “Canelo” en un mensaje en redes sociales le escribiera que le pidiera ayuda a su papá porque la necesitaba, en vez de estar retando gente.

@Canelo: contéstale lo que quieras a @jcchavezjr1. Ese es problema de ustedes, pero te suplico que tengas mucha educación y clase para referirte a @Jcchavez115, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y además una gran persona...Con Julio padre, guárdate tus payasadas. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 22, 2020

Y es que el pugilista retó al tapatío a un duelo de revancha, pero ahora en 175 libras y no en 164 libras, como se había pactado en su primer duelo.

Al debate en redes sociales se sumó David Faitelson, quien pidió al “Canelo” respetar a Julio César Chávez, y es que le dijo que era el boxeador más grande que había dado México.

A eso, Saúl le contestó que él jamás le había faltado al respeto, y lo llamó a revisar lo que había escrito.

La última contienda del Jr. se celebró el 20 de diciembre del 2019, cuando se enfrentó ante el estadounidense Daniel Jacobs, perdió el duelo al no salir a combatir para el sexto asalto después de que Jacobs le quebrara la nariz.

Ah cabron... salió la funda �� checa bien lo que dice, al sr Chavez jamás le falte al respeto. https://t.co/Ub8kZp87kv — Canelo Alvarez (@Canelo) January 22, 2020

Recientemente, Julio César Chávez Jr. también lanzó el reto a Conor McGregor y aseguró que puede noquearlo.

Después de que el peleador de artes marciales mixtas regresara a la actividad de la UFC al enfrentarse a Donald ‘Cowboy’ Cerrone, el hijo de ‘La leyenda’ compartió un mensaje donde garantiza que puede llevar a la lona al irlandés.

La gente es lo quiere ���� @Canelo solo te lo hago saber! con lo de ayudar!! @jcchavezjr115 gracias a Dios me ayudaron. pídele tu @Canelo que te ayude con tu ego a poner los pies en la tierra es una enfermedad y no nos damos cuenta cuando la tenemos ✌�� — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) January 22, 2020

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen”, manifestó.